Что за штрафы на 500 тысяч за фейерверки на Новый год 2026 в Хабаровске?

Запуск фейерверков на Новый год стал для многих жителей Хабаровска устоявшейся традицией. В 2025 году в городе не действует полный запрет на фейерверки, однако расцветить ночное небо яркими огнями можно только при строгом соблюдении требований безопасности и исключительно в специально определённых местах. Эти меры направлены на снижение числа пожаров, травм и конфликтных ситуаций в праздничные дни. Подробнее — в материале hab.aif.ru.