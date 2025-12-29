Что за штрафы на 500 тысяч за фейерверки на Новый год 2026 в Хабаровске?

Запуск фейерверков на Новый год стал для многих жителей Хабаровска устоявшейся традицией. В 2025 году в городе не действует полный запрет на фейерверки, однако расцветить ночное небо яркими огнями можно только при строгом соблюдении требований безопасности и исключительно в специально определённых местах. Эти меры направлены на снижение числа пожаров, травм и конфликтных ситуаций в праздничные дни. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Где находятся разрешённые площадки?
Администрация Хабаровска утвердила перечень территорий, где допускается запуск пиротехники в новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни. К таким площадкам относятся:
участки вдоль береговой линии Амура и Амурской протоки;
пляж набережной и пляж «Амуркабель»;
берег в районе базы отдыха «Дельфин»;
территория в районе улицы Мельничной в микрорайоне Красная Речка;
береговая линия возле предприятия «Дальдизель» и улицы Бойко-Павлова;
специально выделенные площадки в районе Хабаровск-2.
За что могут оштрафовать?
Штрафы предусмотрены за запуск фейерверков вне установленных площадок, в том числе во дворах жилых домов, на парковках, рядом с подъездами и детскими площадками. Особое внимание контролирующие службы уделяют случаям, когда пиротехнику используют вблизи социальных учреждений, автозаправочных станций, промышленных объектов и линий электропередачи.
Отдельным основанием для привлечения к ответственности становится использование несертифицированных или самодельных изделий. Такая пиротехника представляет повышенную опасность, поскольку не проходит обязательных проверок и может сработать непредсказуемо. Нарушением также считается запуск фейерверков с нарушением минимальных дистанций, указанных в инструкции производителя.
Для физических лиц размер штрафа может достигать 5 тысяч рублей. В случае, если нарушение допускают организаторы массовых мероприятий или юридические лица, сумма административного наказания возрастает до 500 тысяч рублей. Санкции применяются даже при отсутствии последствий, если сам факт нарушения зафиксирован.
Спасательные службы и городские власти подчёркивают, что соблюдение правил позволяет сохранить праздничную атмосферу без риска для здоровья и имущества. Перед запуском фейерверков рекомендуется внимательно изучить инструкцию, оценить погодные условия и выбирать только разрешённые площадки, предназначенные для безопасного использования пиротехники.