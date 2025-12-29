В РФ распространяют схему с переоформлением тарифа интернета: о чем просят мошенники

Россияне вновь подвергаются нападкам со стороны мошенников. Злоумышленники придумали схему с якобы «переоформлением» тарифа интернета. Они звонят жертвам и требуют код из смс. Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается, мошенники при звонке называют домашний адрес россиян и предлагают сменить тариф домашнего интернета. Когда выясняется, что человек не живет по указанному адресу, преступник предлагает исключить его из клиентской базы.
Далее злоумышленники просят жертву назвать код из смс. Так мошенники получают доступ к персональным данным россиян.
Преступники также похищают средства, обещая гражданам якобы пожизненную выплату дивидендов. Для этого мошенники создали фейковые объявления на просторах Интернета.