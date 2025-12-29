Мошенники выманили у омичей более 1,6 млрд рублей через «безопасные счета»

В 2025 году в Омской области зарегистрировали 4847 хищений с использованием IT-технологий. В прокуратуре региона рассказали, что общий ущерб от действий мошенников превысил 1,65 млрд рублей.
Согласно статистике, одной из самых распространенных обманных схем остается перевод средств на так называемый безопасный счет. Злоумышленники под видом представителей банков, ФСБ или Росфинмониторинга выманивают у людей деньги. Так, в конце декабря местная пенсионерка перевела аферистам через банкомат более 1,3 млн рублей. Ей позвонил лжесотрудник Федеральной службы безопасности, а затем девушка назвалась работником Росфинмониторинга. Они убедили женщину перечислить накопления. Возбуждено уголовное дело.
Эксперты напоминают, что сотрудники госорганов и финансово-кредитных организаций никогда не звонят с требованием перевести деньги. Понятие «безопасный счет» — это выдумка мошенников.
Ранее «КП Омск» рассказала, как жительница села Красноярка отдала незнакомцам недвижимость в Крыму и автомобиль.