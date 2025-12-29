Мошенники выманили у омичей более 1,6 млрд рублей через «безопасные счета»

Согласно статистике, одной из самых распространенных обманных схем остается перевод средств на так называемый безопасный счет. Злоумышленники под видом представителей банков, ФСБ или Росфинмониторинга выманивают у людей деньги. Так, в конце декабря местная пенсионерка перевела аферистам через банкомат более 1,3 млн рублей. Ей позвонил лжесотрудник Федеральной службы безопасности, а затем девушка назвалась работником Росфинмониторинга. Они убедили женщину перечислить накопления. Возбуждено уголовное дело.