Красноярцам напомнили правила вызова скорой помощи в новогодние праздники

В преддверии праздников красноярцам напомнили правила вызова скорой помощи. В первую очередь, вызов бригады производится по номерам: 103 или 112. При вызове скорой необходимо ответить на вопросы дежурного. Это нужно для определения профиля бригады. Затем следует продиктовать номер телефона, а при вызове на дом уточнить информацию о наличии шлагбаумов и других препятствий для проезда.