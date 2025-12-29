Красноярцам напомнили правила вызова скорой помощи в новогодние праздники

В преддверии праздников красноярцам напомнили правила вызова скорой помощи. В первую очередь, вызов бригады производится по номерам: 103 или 112. При вызове скорой необходимо ответить на вопросы дежурного. Это нужно для определения профиля бригады. Затем следует продиктовать номер телефона, а при вызове на дом уточнить информацию о наличии шлагбаумов и других препятствий для проезда.
После вызова нужно подготовить документы пациента. В краевом минздраве рассказали, что врачи не обязаны надевать бахилы при осмотре дома, так как это не регламентировано нормативно-правовой базой. Также предупреждают, что сотрудники скорой помощи не выдают больничные листы и не назначают лечение.
В новогодние праздники стол справок, который выдает подтверждение о вызове СМП, не будет работать. Информацию будут направлять в поликлиники 2, 5, 8 и 11 января.