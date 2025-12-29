Константин Шестаков исполнил мечту юного жителя Владивостока

Константин Шестаков вручил подарки, поздравил с наступающим Новым годом и пообщался с семьей Владимира.
«Катание на велосипеде — это отличное занятие. Очень рад осуществить мечту Володи. Кстати, в микрорайоне Снеговая Падь, где он живет, в парке недавно сделали протяженную дорожку для велосипедистов. Думаю, что там тоже будет очень комфортно кататься ближайшим летом», — сказал Константин Шестаков.
Владимир рассказал, что вместе с друзьями давно увлекается катанием на велосипеде. Поэтому очень мечтал о том, чтобы у него был свой новый и современный велосипед.
Всероссийская акция «Елка желаний» ежегодно проходит во Владивостоке. В ней активно участвуют и сотрудники администрации города. Проект реализуется с 2018 года и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела, отмечает пресс-служба мэрии. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за шесть лет было исполнено 213 тысяч детских новогодних желаний.