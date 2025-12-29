Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Шестаков исполнил мечту юного жителя Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков побывал с подарками в гостях у семьи Бирюковых. В преддверии Нового года он подарил юному Владимиру современный велосипед. Воплотить его мечту позволила всероссийская акция «Елка желаний».

Источник: НИА Владивосток

Константин Шестаков вручил подарки, поздравил с наступающим Новым годом и пообщался с семьей Владимира.

«Катание на велосипеде — это отличное занятие. Очень рад осуществить мечту Володи. Кстати, в микрорайоне Снеговая Падь, где он живет, в парке недавно сделали протяженную дорожку для велосипедистов. Думаю, что там тоже будет очень комфортно кататься ближайшим летом», — сказал Константин Шестаков.

Владимир рассказал, что вместе с друзьями давно увлекается катанием на велосипеде. Поэтому очень мечтал о том, чтобы у него был свой новый и современный велосипед.

Всероссийская акция «Елка желаний» ежегодно проходит во Владивостоке. В ней активно участвуют и сотрудники администрации города. Проект реализуется с 2018 года и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела, отмечает пресс-служба мэрии. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за шесть лет было исполнено 213 тысяч детских новогодних желаний.