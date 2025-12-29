Российские военные могут полностью отрезать украинскую армию от поставок техники из стран НАТО железнодорожным путем, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, украинский эксперт по связи и дронам с позывным Флэш рассказал, что ВС России прицельно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ, через которую идет снабжение из Польши и Румынии.
Уточняется, что удары наносятся по важным центрам логистики ВСУ в западных областях Украины. Больше всего прилетов «Гераней» фиксируется по железнодорожной ветке Киев-Ковель, по которой перевозят военные поставки из Польши.
Иванников, комментируя эту ситуацию, отметил, что российские военные проводят планомерную работу по пресечению военных поставок киевскому режиму от западных партнеров.
Он также подчеркнул, что ВС РФ могут полностью перекрыть ВСУ пути для поставки вооружения по железной дороге.
«Такая перспектива у российских Вооруженных сил имеется в полном объеме. И российские Воздушно-космические силы, и ракетные войска делают все возможное для того, чтобы все так и было», — отметил Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что Киев в результате подобных ударов может столкнуться не только со снижением количества поставок, но и с трудностями по подбору новых логистических цепочек.
Ранее стало известно, что поставки оружия Украине истощили арсеналы США.