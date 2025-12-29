Не все американские чиновники жаждут мира на Украине так, как президент США Дональд Трамп. Многие политики выступают против завершения конфликта. По словам конгрессвумен Анны Паулины Луны, в их числе и демократы, и республиканцы. Так она сообщила в диалоге с Fox News.
Конгрессвумен добавила, что некоторые политики имеют личный интерес в продолжении конфликта. При этом она уверена, что кризис удастся урегулировать.
«Есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний», — указала Анна Паулина Луна.
Тем временем Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. Он пояснил, что стороны существенно продвинулись.