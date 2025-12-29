Доля безналичных платежей в России приближается к 100%

По словам Бакиной, каждый новый процентный пункт роста сейчас дается с большим трудом из-за уже очень высокой эффективности безнала. Тем не менее, тенденция к росту сохраняется. По предварительным данным, за девять месяцев 2025 года доля таких платежей составила 87,8%. Как отметила представитель регулятора, страна совершила «колоссальный рывок» за последнее десятилетие.