Доля безналичных платежей в России приближается к 100%

В ЦБ РФ заявили о росте популярности безнала.
Доля безналичных расчетов в розничной торговле и сфере услуг России может превысить 90% к 2030 году. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Такая оценка была дана представителем Банка России на фоне достижения этого показателя на уровне почти 88% по итогам девяти месяцев 2025 года.
«Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%», — заявила Алла Бакина, ее слова передает ТАСС. Эксперт напомнила, что в 2013—2014 годах доля безналичных расчетов составляла менее 20%.
По словам Бакиной, каждый новый процентный пункт роста сейчас дается с большим трудом из-за уже очень высокой эффективности безнала. Тем не менее, тенденция к росту сохраняется. По предварительным данным, за девять месяцев 2025 года доля таких платежей составила 87,8%. Как отметила представитель регулятора, страна совершила «колоссальный рывок» за последнее десятилетие.
Ранее в ЦБ РФ сообщили о росте популярности QR-кодов для трансграничных платежей. Об этом пишет RT.