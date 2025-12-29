Ричмонд
Доля безналичных платежей в России приближается к 100%

Доля безналичных расчетов в розничной торговле и сфере услуг России может превысить 90% к 2030 году. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Такая оценка была дана представителем Банка России на фоне достижения этого показателя на уровне почти 88% по итогам девяти месяцев 2025 года.

«Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%», — заявила Алла Бакина, ее слова передает ТАСС. Эксперт напомнила, что в 2013—2014 годах доля безналичных расчетов составляла менее 20%.

По словам Бакиной, каждый новый процентный пункт роста сейчас дается с большим трудом из-за уже очень высокой эффективности безнала. Тем не менее, тенденция к росту сохраняется. По предварительным данным, за девять месяцев 2025 года доля таких платежей составила 87,8%. Как отметила представитель регулятора, страна совершила «колоссальный рывок» за последнее десятилетие.

Ранее в ЦБ РФ сообщили о росте популярности QR-кодов для трансграничных платежей. Об этом пишет RT.