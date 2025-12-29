Откуда брать действительно усваиваемый Омега-3: врач дала ответ

Омега-3 — важные жирные кислоты, от которых зависит работа сердца, мозга и иммунной системы. Получать их можно из пищи, но на практике это удается не всем. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала KP.RU, откуда лучше всего брать эти полезные жиры.
«В растениях Омега-3 содержится не в той форме, которая усваивается нами лучше всего. Для нас самая удобная форма Омега-3 — это так называемые ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота)», — пояснила Солнцева.
По ее словам, именно поэтому рыба и морепродукты остаются самыми надежными источниками Омега-3. Растительные продукты, а именно льняное семя, льняное масло, некоторые орехи могут дополнять рацион, но полностью заменить их не способны.
Солнцева добавила, что при употреблении жирной рыбы два раза в неделю дефицит обычно не возникает, однако 70−80% россиян недоедают ее. В таких случаях некоторым группам могут потребоваться добавки.
Ранее KP.RU писал, что далеко не семга считается самой полезной рыбой для получения этих жирных кислот. Терапевт Юлия Ватагина перечислила сорта рыбы, в которых содержится больше всего Омега-3.