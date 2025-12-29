Россияне рассказали, как будут увеличивать свой доход в 2026 году

Аналитики «Выберу.ру» выяснили, что 25% россиян попросят прибавку без нагрузки.
Более 60% россиян планируют увеличить свой доход в следующем году, каждый четвертый для этого намерен просить прибавку к зарплате. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».
«Для увеличения дохода 25% опрошенных планируют просить прибавки к текущей зарплате, не увеличивая при этом рабочей нагрузки», — подсчитали аналитики. Информацию из иследывание передает РИА Новости.
Параллельно с поиском способов увеличения доходов россияне планируют активнее заниматься экономией. Так, 62% опрошенных намерены уделять этому повышенное внимание, а 58% собираются отказаться от импульсивных покупок.
Кроме того, большинство респондентов сообщили о намерениях направлять сэкономленные средства на накопления или инвестиции. Почти половина опрошенных хотят иметь финансовую подушку безопасности, эквивалентную как минимум трем месяцам расходов.
Ранее, в 2026 году шестидневных рабочих недель не будет. Об этом заявил депутата Светланы Бессараб. В календаре запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных, включая праздники, пишет «Радио 1». В 2027 году ожидается одна шестидневная рабочая неделя в ноябре из-за длинных выходных в начале месяца.