Россияне рассказали, как будут увеличивать свой доход в 2026 году

Ранее, в 2026 году шестидневных рабочих недель не будет. Об этом заявил депутата Светланы Бессараб. В календаре запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных, включая праздники, пишет «Радио 1». В 2027 году ожидается одна шестидневная рабочая неделя в ноябре из-за длинных выходных в начале месяца.