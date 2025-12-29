Врач Тарасова предупредила об опасности бутербродов с икрой

Икру не следует употреблять с белым хлебом и маслом, так как это считается серьезным ударом по поджелудочной железе и печени. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
— Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт, — цитирует ее РИА Новости.
По ее словам, лучшей парой для икры является нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна. Еще это может быть половина вареного яйца или ломтик авокадо. Кроме того, икру можно есть самостоятельно как витаминную добавку.
— Учитывайте общее количество соли в рационе. Если вы ели икру, то сократите соль в других блюдах. Противопоказания: обострение любых заболеваний ЖКТ, гипертония II-III степени, тяжелые заболевания почек, аллергия, беременность с отеками и гипертензией, — предупредила медик в беседе с агентством.
Она призвала приобретать икру только у проверенных поставщиков, потому что недоброкачественный или поддельный продукт может вызвать серьезные отравления.
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что красную икру рекомендуется есть в небольших количествах, потому что в ней содержится большое количество соли. Так, допустимой нормой считается не более 20−30 граммов в день.