Юные приморцы побывали на Кремлевской елке в Москве

Поездка для детей была насыщена яркими событиями. Ребята посетили один из крупнейших в Европе океанариумов — Москвариум, где увидели подводную новогоднюю ёлку и узнали много интересного о жизни морских обитателей. В гостиничном комплексе «Измайлово» их ждали активности и игры от официального организатора мероприятия — Движение первых.