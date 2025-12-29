Ежегодную Кремлёвскую ёлку посетили 50 детей из Приморья, чьи отцы встали на защиту Родины в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства края.
«Делегация из Приморья, в которую вошли ребята из 12 муниципалитетов края — Спасского, Надеждинского, Лазовского, Партизанского, Шкотовского муниципальных округов, Дальнереченского, Артёмовского городских округов, а также из Уссурийска, Черниговки, Находки, Владивостока и Партизанска — стала самой многочисленной среди всех регионов Дальнего Востока», — говорится в сообщении.
Поездка для детей была насыщена яркими событиями. Ребята посетили один из крупнейших в Европе океанариумов — Москвариум, где увидели подводную новогоднюю ёлку и узнали много интересного о жизни морских обитателей. В гостиничном комплексе «Измайлово» их ждали активности и игры от официального организатора мероприятия — Движение первых.
Перед главным представлением (0+) в Государственном Кремлёвском дворце дети вместе со сказочными персонажами водили хороводы, играли и участвовали в конкурсах. Кульминацией праздничного вечера стал спектакль «Заветные куранты» (0+) — добрая сказка о мечтах, дружбе и преодолении трудностей. Общероссийская Кремлёвская ёлка проводилась ежегодно в Государственном Кремлёвском дворце, начиная с 2000 года.
Последнее мероприятие состоялось в декабре 2019 года, завершив серию из 20 ежегодных праздников, которые стали важным событием для многих поколений российских детей. Возобновление Кремлёвской ёлки по инициативе президента России Владимира Путина стало значимым событием, которое продолжит собирать детей со всей страны и братских республик, укрепляя единство и преемственность традиций для новых поколений.