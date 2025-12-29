Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Хорс обнаружил у Долиной отсутствии эмпатии

Какие эмоции Долиной отражает ее новая песня с грустным названием «Последнее прощай» и имеет ли она отношение к суду из-за квартиры и выселению из нее, рассказал психолог Хорс.

Источник: Аргументы и факты

Фанаты Долиной отметили многочисленными лайками песню с грустным названием «Последнее прощай», которую артистка опубликовала в своем канале после обнародования решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры. Эту песню проанализировал для aif.ru кандидат психологических наук Михаил Хорс. Психолог выразил сомнения в том, что песня может отражать реальные душевные страдания артистки.

«Я не думаю, что это какое-то отражение её душевных страданий. Она показала своим поведением нечувствительность к страданиям других людей. Обычно, когда человек не может проявить эмпатию, сочувствие к другому, сам не склонен прожить глубокие чувства», — отметил он.

По мнению психолога, артистка лишь воспользовалась моментом для продвижения новой песни, которая, на самом деле, не имеет отношения к ее реальным чувствам.

В беседе с aif.ru трек оценила адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко. Она выразила сомнения, что трек связан именно с выселением.