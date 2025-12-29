Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжня на острове Русский и каток на «Авангарде» открылись во Владивостоке

27 декабря во Владивостоке открылись лыжня на острове Русский и каток на стадионе «Авангард». Покататься на коньках и лыжах приглашают всех желающих.

Источник: НИА Владивосток

27 декабря во Владивостоке открылись лыжня на острове Русский и каток на стадионе «Авангард». Покататься на коньках и лыжах приглашают всех желающих.

Большой городской каток на стадионе «Авангард» работает бесплатно со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00. В понедельник там будут проходить технические работы. Также есть прокат коньков и фудкорт.

Традиционная для Владивостока лыжня на острове Русский (поселок Канал) работает каждый день. Для всех желающих есть бесплатный прокат оборудования, работают теплые раздевалки, санузел и небольшой фудкорт. Помимо возможности провести время в формате свободного катания, на лыжне пройдут массовые мероприятия:

4 января — «Мандариновый забег». Каждый участник получит в подарок мандарины, а финалисты — памятные призы.

9 января — «Рождественские старты». Ежегодно в них принимает участие множество профессионалов и любителей лыжных видов спорта. На выбор предоставляется несколько трасс с разной протяженностью. Победители и призеры получат памятные награды.

Кроме того, этой зимой в городе будут работать катки на 52 хоккейных коробках, отмечает пресс-служба мэрии. Сейчас они готовятся к открытию. Полностью завершить их подготовку планируют до 31 декабря.