Дед Мороз и другие сказочные персонажи спустятся с неба на Омскую крепость

Организаторы увлекательного мероприятия — ДОСААФ и Федерация парашютного спорта региона — развеяли мифы о зимнем десантировании. Профессионалы рассказали в телеграм-канале, что повышенная плотность воздуха в холодный сезон делает снижение под куполом медленнее, а мягкий снег прощает ошибки при приземлении.