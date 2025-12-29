Ричмонд
Дед Мороз и другие сказочные персонажи спустятся с неба на Омскую крепость

Десантирование пройдет 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Необычные прыжки спортсменов-парашютистов состоятся сегодня, 29 декабря, на территории Омской крепости. Приземления Деда Мороза и других сказочных персонажей ожидаются в 14:00, после — маленьких зрителей угостят сладостями.

Организаторы увлекательного мероприятия — ДОСААФ и Федерация парашютного спорта региона — развеяли мифы о зимнем десантировании. Профессионалы рассказали в телеграм-канале, что повышенная плотность воздуха в холодный сезон делает снижение под куполом медленнее, а мягкий снег прощает ошибки при приземлении.

«Зима — безопасное и красивое время для прыжка», — говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал омского АСК ДОСААФ России и Федерации парашютного спорта Омской области.

Напомним, ранее мы рассказали, какие развлечения ждут омичей на «Зимнем Любинском».