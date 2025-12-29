В Омске с 1 января подорожают проездные

Как следует из постановления, подписанного 25 декабря 2025 года, безлимитный проездной на месяц в 2026 году будет стоить 3 360 рублей; в 2027 — 3 528 рублей; в 2028 — 3 696 рублей. Безлимитный на 15 дней обойдется в 2026 году в 1 680 рублей; в 2027 и 2028 — 1 764 рубля и 1 848 рублей соответственно.