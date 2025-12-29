В Омске с 1 января подорожают проездные

Мэрия Омска утвердила предельные тарифы на электронные проездные билеты для проезда в городском транспорте: их стоимость будет расти с 1 января ближайшие три года подряд.
Как следует из постановления, подписанного 25 декабря 2025 года, безлимитный проездной на месяц в 2026 году будет стоить 3 360 рублей; в 2027 — 3 528 рублей; в 2028 — 3 696 рублей. Безлимитный на 15 дней обойдется в 2026 году в 1 680 рублей; в 2027 и 2028 — 1 764 рубля и 1 848 рублей соответственно.
Льготный безлимитный проездной для обучающихся в 2026 году будет стоить на 15 дней — 780 рублей, на месяц — 1 560 рублей; в 2027 году — 832 рубля и 1 664 рубля; в 2028 — 884 рубля и 1 768 рублей.
Электронный проездной, в зависимости от количества поездок — 30 или 60, сроком действия 60 дней омичи смогут приобрести за 1 200 рублей и 2 400 рублей в 2026 году; 1 260 рублей и 2 400 рублей — в 2027-м; 1 320 рублей и 2 640 рублей — в 2028-м.
Все цены будут действовать с 1 января.
Напомним, с 1 января 2026 года в Омске на 2 рубля вырастет стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Одна поездка при безналичном расчете обойдется в 40 рублей; за наличные — 47 рублей.