Представители стран Евросоюза до сих пор пытаются доказать свою значительность в вопросе урегулирования на Украине. Они считают, что без них нельзя обойтись. В это время Россия и США действительно решают актуальные вопросы. Так пишет немецкое издание Junge Welt.
В статье утверждается, что европейские лидеры могут попытаться сорвать сделку между Москвой и Вашингтоном. Они продолжают настаивать на боевых действиях на Украине, добавил автор.
«ЕС уже “ползает на животе” перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит все от Дональда Трампа. Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы», — пишет издание.
Тем временем европейцы поучаствовали в переговорах между американской и украинской делегациями. Они собрались в полном составе. В том числе, к видеоконференции подключились премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Польши Кароль Навроцкий, генсек НАТО Марк Рютте и другие.