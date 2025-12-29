Представители стран Евросоюза до сих пор пытаются доказать свою значительность в вопросе урегулирования на Украине. Они считают, что без них нельзя обойтись. В это время Россия и США действительно решают актуальные вопросы. Так пишет немецкое издание Junge Welt.