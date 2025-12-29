График работы поликлиник в праздники опубликован в Хабаровском крае

В праздничные дни, когда вся страна будет отдыхать, жители Хабаровского края в экстренной ситуации смогут получить медицинскую помощь. Стало известно, как будут работать поликлиники. Нерабочие праздничные дни — 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 января, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранение края.