График работы поликлиник в праздники опубликован в Хабаровском крае

Врачи больниц и скорой помощи остаются на своих постах круглосуточно.

Источник: Хабаровский край сегодня

В праздничные дни, когда вся страна будет отдыхать, жители Хабаровского края в экстренной ситуации смогут получить медицинскую помощь. Стало известно, как будут работать поликлиники. Нерабочие праздничные дни — 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 января, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранение края.

А вот 2, 5, 8, 10 января в поликлиниках работают рабочие бригады, но у них сокращенный день по графику субботы.

В какие именно часы ведется прием нужно уточнять в лечебном заведении. С 12 января в поликлиники начнут работать по обычному графику.

Дежурные аптеки открыты 2, 3, 5, 6, 8, 9,10 января.

Травмпункты, больницы и скорая помощь, как всегда, работают круглосуточно.