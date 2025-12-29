График работы поликлиник в праздники опубликован в Хабаровском крае

В праздничные дни, когда вся страна будет отдыхать, жители Хабаровского края в экстренной ситуации смогут получить медицинскую помощь. Стало известно, как будут работать поликлиники. Нерабочие праздничные дни — 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 января, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранение края.
А вот 2, 5, 8, 10 января в поликлиниках работают рабочие бригады, но у них сокращенный день по графику субботы.
В какие именно часы ведется прием нужно уточнять в лечебном заведении. С 12 января в поликлиники начнут работать по обычному графику.
Дежурные аптеки открыты 2, 3, 5, 6, 8, 9,10 января.
Травмпункты, больницы и скорая помощь, как всегда, работают круглосуточно.