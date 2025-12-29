Водителей Тюменской области предупредили об опасности на трассах

В регионе мобилизована снегоуборочная техника.
В понедельник, 29 декабря, в Тюменской области резко ухудшится погода: ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Информация об этом опубликована в telegram‑канале «Р‑402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск».
«В понедельник, 29 декабря — снег, местами сильный снег, в отдельных районах метель, ветер юго‑восточный с переходом на юго‑западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, на дорогах снежные заносы», — сообщается в паблике.
В регионе мобилизована снегоуборочная техника: подрядные организации организовали ее круглосуточное дежурство на федеральных трассах. Водителей просят не мешать работе спецтехники и строго придерживаться правил дорожного движения в сложных метеоусловиях.