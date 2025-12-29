В Омске началась самая короткая рабочая неделя перед новогодними каникулами

По утверждённому производственному календарю началась самая короткая рабочая неделя года. Сразу после неё россиян ждёт длинная новогодняя пауза — целых двенадцать дней, что станет самым продолжительным перерывом за последние двенадцать лет.
Для тех, кто трудится по пятидневке, финальной датой станет вторник, 30 декабря, причём этот день не будет укороченным. Далее — общенациональные каникулы: со среды, 31 декабря 2025 года, по воскресенье, 11 января 2026-го, включительно. Первый рабочий день нового года — понедельник, 12 января.
В 2025-м новогодние выходные длились с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя состояла всего из двух дней.