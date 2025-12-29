Десятки пассажиров страдают из-за задержек рейсов во Владивостоке

Во Владивостоке сложилась напряженная ситуация с вылетом рейсов. Рейс 1703 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Владивосток — Москва, запланированный на 28 декабря, вылетел с семичасовой задержкой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Для выполнения полета авиаперевозчик предоставил судно меньшей вместимости, в результате чего 75 пассажиров не смогли улететь и до сих пор ожидают вылета. Им предоставляется питание и размещение, решается вопрос об организации вылета другими рейсами. Также ожидаются длительные задержки рейсов в Благовещенск и Москву из-за позднего прибытия воздушных судов.
Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на особом контроле и проинформировала коллег из Москвы. Пассажиры, чьи права нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору. Авиакомпаниям предстоит не только организовать вылет, но и компенсировать пассажирам неудобства в соответствии с законодательством.