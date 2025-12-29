В аэропорту Красноярска задержали несколько рейсов

Утром 29 декабря в Красноярске вновь задержали рейсы в Москву. Пресс-служба аэропорта краевого центра объяснила, что расписание корректируется из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства в столице — это необходимо для обеспечения безопасности.