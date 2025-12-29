Елена Перминова поделилась фотографиями с отдыха и похвасталась фигурой. Видео © Telegram / Lena Perminova.
«И по любимой традиции мы на Бали! Слава Богу, что есть возможность лететь куда угодно, но почти каждый раз мы выбираем этот остров. Здесь есть душа и мы летим за ней», — написала она.
Кроме того, бывшая модель также объяснила причины своей худобы. Она отметила, что регулярно проходит курс капельниц по назначению врача, направленный на восполнение белка, уровень которого остаётся низким несмотря на полноценное питание.
«И не ставлю себе мунджаро, как писали в комментариях. Все бьюти-капельницы без контроля и показаний врача — это плохая идея… Такие вещи без компетентного доктора делать просто опасно!» — предупреждает Перминова.
