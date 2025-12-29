Ричмонд
Предприниматели из Екатеринбурга избегут колонии по делу о подпольном казино

Группе предпринимателей из Екатеринбурга, которых обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), попросили условные сроки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

В Академическом райсуде рассматривают дело пяти мужчин.

Как писало URA.RU, на скамье подсудимых оказались пять человек. По версии следствия, мужчины распределили между собой роли и устраивали незаконные игры. «Гособвинитель в прениях попросил назначить наказание в виде условного осуждения до четырех лет», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, подсудимые приглашали на игры своих знакомых. Затем в квартиру ворвались сотрудники силовых ведомств и провели обыски. Предположительно, там нашли письменные записи с результатами игр. Известно, что все фигуранты отрицают вину. В правоохранительных органах региона тему не комментируют.