Бойцы РФ по ночам выводят сдающихся боевиков ВСУ, спасая от расстрелов

«При освобождении Димитрова использовали опыт, полученный в Красноармейске. Город разрезали наполовину, может, даже на три части, и занимались уничтожением тех, кто засел в домах. В силу плохого обеспечения, нехватки даже питания, у боевиков ВСУ не было шансов. Они оказались в котле», — отметил он.