Бойцы РФ по ночам выводят сдающихся боевиков ВСУ, спасая от расстрелов

В военных Telegram-каналах сообщили, что при освобождении Димитрова заградотряды ВСУ уничтожали своих военных, которые пытались сдаться в плен. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, как наши бойцы спасают от расстрелов украинских военных.
«Это уже давняя практика ВСУ убивать тех, кто выходит сдаваться. Они стараются уничтожать своих военных, в том числе, добивают раненых. Чтобы снизить риски и не рисковать самим, наши выводят сдающихся в плен ночами», — объяснил военный эксперт.
Дандыкин рассказал, что при освобождении Димитрова российские военные применили ту же тактику, что и в Красноармейске.
«При освобождении Димитрова использовали опыт, полученный в Красноармейске. Город разрезали наполовину, может, даже на три части, и занимались уничтожением тех, кто засел в домах. В силу плохого обеспечения, нехватки даже питания, у боевиков ВСУ не было шансов. Они оказались в котле», — отметил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее, как российские военнослужащие разворачивают флаг в городе Димитров в ДНР.