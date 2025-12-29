Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина рассказала, как они с Shaman проведут новогодние праздники

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и её супруг, заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), планируют встретить новогодние праздники в семейном кругу. Об этом рассказала сама Мизулина.

Мизулина рассказала их с Дроновым планы на новогодние праздники.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и её супруг, заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), планируют встретить новогодние праздники в семейном кругу. Об этом рассказала сама Мизулина.

«Мы надеемся, что проведем [праздник] в домашнем кругу, поедем к родителям. Будем отмечать с семьей», — сообщила Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.

Супруга Shaman добавила, что их главные планы на этот период — отдохнуть, выспаться и провести время без работы, без вызовов и плохих ситуаций. Она понадеялась, что праздники пройдут спокойно и гармонично для всех россиян.

Ранее, во время финала Высшей лиги КВН, между Дроновым и Мизулиной произошел конфликт. Супруга была недовольна жестикуляцией певца в эфире, и они были вынуждены обсудить ситуацию за кулисами, пишет «Царьград».

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше