Мизулина рассказала, как они с Shaman проведут новогодние праздники

Мизулина рассказала их с Дроновым планы на новогодние праздники.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и её супруг, заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), планируют встретить новогодние праздники в семейном кругу. Об этом рассказала сама Мизулина.
«Мы надеемся, что проведем [праздник] в домашнем кругу, поедем к родителям. Будем отмечать с семьей», — сообщила Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.
Супруга Shaman добавила, что их главные планы на этот период — отдохнуть, выспаться и провести время без работы, без вызовов и плохих ситуаций. Она понадеялась, что праздники пройдут спокойно и гармонично для всех россиян.
Ранее, во время финала Высшей лиги КВН, между Дроновым и Мизулиной произошел конфликт. Супруга была недовольна жестикуляцией певца в эфире, и они были вынуждены обсудить ситуацию за кулисами, пишет «Царьград».