Дело Долиной войдет в юридические учебники

Ранее стало известно, что словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, включат в словарь неологизмов 2025 года. «Сначала мы зафиксировали выражение “схема Долиной” — это лето 2024 года. Дальше “эффект Долиной” — это декабрь 2024 года. Потом “бабушкина схема” — это лето 2025 года, “казус Долиной” — осень 2025 года. И “бабушкин вариант”», — рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.