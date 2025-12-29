В Приангарье ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим предусматривает усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Одно из главных требований в период действия особого противопожарного режима — запуск фейерверков только в специально отведённых для этого местах.
Особый противопожарный режим будет действовать все новогодние праздники. Его отменят только в 08:00 12 января 2026 года.
Помимо этого, с 30 декабря в Иркутской области введут режим повышенной готовности для оперативных служб.