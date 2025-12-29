Кадровые перестановки в правительстве, аресты и многомиллионные контракты: шесть событий недели в ЯНАО

После Нового года в ЯНАО планируют утвердить кандидатуру заместителя губернатора по экономике.
В правительстве ЯНАО планируют назначить нового заместителя губернатора по экономике, а суд продлил на три месяца арест фигурантам дела о взятке с участием экс‑мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Компания «Салехардэнерго» намерена оспорить в Верховном суде РФ решение о передаче принадлежащих ей объектов ЖКХ в муниципальную собственность, а в Ноябрьске заявляют о планах завершить реконструкцию аэропорта к 2028 году. Об этих и других значимых событиях, произошедших в округе в период с 22 по 28 декабря, читайте в материале URA.RU.
Правительство ЯНАО готовится к назначению нового замгубернатора сразу после праздников.
В правительстве ЯНАО ожидается назначение нового заместителя губернатора по экономике после отставки Александра Калинина в середине декабря. Главным кандидатом называют руководителя агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО в Москве Василия Дудниченко, который станет рядовым заместителем главы региона. Назначение планируют после Нового года, при этом часть экономических полномочий, вероятно, останется у Евгения Гурария.
Фигурантам дела бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова продлили арест.
Анапский городской суд продлил на три месяца срок содержания под стражей Максиму Лясину, Григорию Наку и Эдуарду Полянскому — фигурантам дела о взятке с участием экс‑мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Защита обжаловала это решение.
В 2020 году Воронов, будучи заместителем губернатора ЯНАО, получил от предпринимателей взятку в виде работ и ремонта на даче в Анапе на сумму 7 млн рублей, а после задержания в июле 2024 года оставался под стражей. Теперь он, по информации суда, направлен в зону СВО.
Власти Ноябрьска назвали сроки реконструкции аэропорта.
Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Ноябрьска Андрей Межерицкий сообщил, что проектирование реконструкции аэропорта начнется в 2026 году, а все работы планируется завершить до 2028 года. Этот проект он назвал одним из трех ключевых для горожан в рамках программы комфортной городской среды.
Мэрия Салехарда заключила многомиллионный контракт на содержание дорог.
Мэрия Салехарда определила подрядчика на содержание городских дорог в 2026 году. После того, как конкурс признали несостоявшимся из ‑за единственного участника («Салехарддорстрой»), решение пересмотрели и разрешили компании заключить контракт. Стоимость работ составит почти 353 млн рублей.
В ЯНАО экс‑полицейских осудили за похищение и избиение человека.
В ЯНАО суд приговорил бывших полицейских к лишению свободы за избиение трех жителей Надыма в феврале 2023 года, похищение одного из пострадавших и попытку воспрепятствовать правосудию. Экс‑начальник уголовного розыска получил шесть лет колонии и штраф 150 тыс. рублей, двое его сообщников — по 3,5 года лишения свободы. Все осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах.
«Салехардэнерго» намерено оспорить в суде передачу своих активов ЖКХ муниципалитету.
АО «Салехардэнерго» не согласилось с решением Арбитражного суда Западно‑Сибирского округа о передаче объектов ЖКХ предприятия в муниципальную собственность. В компании считают решение ошибочным, утверждая, что суд кассационной инстанции не учел все представленные доказательства и допустил нарушения в толковании норм права. При этом в «Салехардэнерго» подчеркивают: акции общества полностью принадлежат Салехарду, поэтому приватизация не создает рисков для публичных интересов.
Компания намерена обжаловать решение в Верховном Суде РФ, опираясь на правовую позицию, поддержанную судами первой и апелляционной инстанций. Ранее муниципалитету уже вернули имущество АО «Салехардэнерго» (котельную, инженерные сети и другие сооружения) стоимостью свыше 255 млн рублей — его мэрия передала компании в 2023 году.