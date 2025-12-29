Кадровые перестановки в правительстве, аресты и многомиллионные контракты: шесть событий недели в ЯНАО

В правительстве ЯНАО планируют назначить нового заместителя губернатора по экономике, а суд продлил на три месяца арест фигурантам дела о взятке с участием экс‑мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Компания «Салехардэнерго» намерена оспорить в Верховном суде РФ решение о передаче принадлежащих ей объектов ЖКХ в муниципальную собственность, а в Ноябрьске заявляют о планах завершить реконструкцию аэропорта к 2028 году. Об этих и других значимых событиях, произошедших в округе в период с 22 по 28 декабря, читайте в материале URA.RU.