Смена омбудсмена и взятки от застройщика: шесть главных событий недели в Тюменской области

Ну, а в рождественскую ночь в городе запустят бесплатные автобусы. В мэрии рассказали, что они развезут верующих после богослужения, около двух часов ночи. Для этого будут задействованы три автобуса вместимостью до 100 человек и один, рассчитанный на 150 пассажиров. Отправление — от Знаменского кафедрального собора, проезд оплачивать не нужно.