Смена омбудсмена и взятки от застройщика: шесть главных событий недели в Тюменской области

Деньги у застройщика ресурсники взяли не в первый раз.
Как это часто бывает, последняя полная неделя года в Тюмени была наполнена не только обычной предпраздничной суетой. Силовики предотвратили теракт, власти нашли способ помочь пострадавшим дольщикам, а коммунальщикам ввели важный для всего города запрет. Обо всем подробнее — в материале URA.RU.
Про власть.
Помощь жертвам застройщика.
На прошедшей неделе власти нашли способ помочь дольщикам, которые пострадали от действий частного застройщика. О своей беде люди писали на прямую линию главы Тюмени Максима Афанасьева. А позже ответ дало главное управление строительства региона. Готовность пойти навстречу людям выразили не только ведомство, но и банки, риелторы и судебная система. Есть мнение, что в ближайшее время стоит ждать сразу нескольких громких разбирательств.
В роли омбудсмена Степанов провел два пятилетних срока.
Смена омбудсмена.
Тем временем детский омбудсмен региона Андрей Степанов объявил, что покинет свою должность в конце 2025 года. К тому моменту истечет уже второй пятилетний срок его полномочий, и по закону продолжать служить в качестве правозащитника возможности нет. Предполагается, что Степанов вернется в сферу образования, из которой он когда-то и вышел в омбудсмены.
Про криминал.
Неудавшийся теракт.
Тюменские силовики сумели предотвратить крупный теракт, который готовил в регионе выходец из Украины. Мужчина оказал сопротивление при задержании, его ликвидировали. Выяснилось, что уроженец Винницкой области готовил подрыв станции нефтепровода региональной дочки «Транснефти». Он нашел инструкции по сборке самодельного взрывного устройства. К счастью, воплотить планы в жизнь террорист не успел.
Взятку ресурсники брали за ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения.
Взятка от застройщика.
Между тем, сотрудники «Тюмень Водоканал» попались на коррупции. Они получили взятку от крупного городского застройщика ТДСК за то, что приняли работы по строительству сетей водоснабжения. В ходе расследования выяснилось, что такую схему ресурсники провернули не впервые — в деле фигурирует еще один аналогичный эпизод. По словам руководства «Водоканала», получатели взятки уволены. Комментариев от застройщика нет.
Про город.
Запрет на отключения.
Коммунальщикам на следующие две недели запретили проводить плановые отключения ресурсов. Запрет будет действовать до конца новогодних каникул — такое заявление сделал замглавы Тюмени Александр Ильин. А вот аварийные бригады в эти дни будут работать в усиленном режиме. Кроме того, созданы необходимые запасы материалов и подготовлены резервные источники электроэнергии.
Платить за проезд православным не придется.
Бесплатные автобусы.
Ну, а в рождественскую ночь в городе запустят бесплатные автобусы. В мэрии рассказали, что они развезут верующих после богослужения, около двух часов ночи. Для этого будут задействованы три автобуса вместимостью до 100 человек и один, рассчитанный на 150 пассажиров. Отправление — от Знаменского кафедрального собора, проезд оплачивать не нужно.
Это лишь самые значимые события прошедшей недели. Остальные события, которые произошли в Тюмени, можно найти на страницах URA.RU.