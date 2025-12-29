СМИ: Студенты юридических факультетов начнут изучать «дело Долиной»

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной включат в учебные программы для студентов юридических факультетов. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на ведущие вузы.
Журналисты пообщались с представителями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) и Президентской академии (РАНХиГС). В СПбГУ рассказали, что студенты магистратуры будут разбирать данное дело в рамках программ по гражданскому праву и обороту недвижимости.
— Мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения, — сообщила заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.
Также, по ее словам, в университете планируют изменить подход к анализу рисков на рынке недвижимости и хотят в будущем привлекать к лекциям не только юристов, но и психологов и социологов.
В МГЮА сообщили, что нашумевшее «дело Долиной» станет частью разбора актуальной судебной практики. В РАНХиГС заявили, что данный случай научит будущих юристов и судей ориентироваться на закон вместо публичного статуса сторон, сказано в статье.
— Если бы нижестоящие суды следовали этому правилу, то не было бы такого ажиотажа и громких разбирательств. Все было бы тихо и спокойно, — высказался декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев.
25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее купила Полина Лурье. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Госдуме Дмитрия Кваши, должна ли артистка немедленно освободить жилье.