Погранпереход Покровка-Жаохэ изменит график работы в новогодние каникулы

В преддверии Нового года Росгранстрой сообщает об изменениях в графике работы смешанного пограничного перехода Покровка-Жаохэ через реку Уссури в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства, корректировки вводятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.