Погранпереход Покровка-Жаохэ изменит график работы в новогодние каникулы

В преддверии Нового года Росгранстрой сообщает об изменениях в графике работы смешанного пограничного перехода Покровка-Жаохэ через реку Уссури в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства, корректировки вводятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
— Смешанный пункт пропуска Покровка-Жаохэ не будет работать 31 декабря 2025 года, а также 1, 2, 4, 7 и 11 января 2026 года. 3 января 2026 года работа по расписанию до 20:00 по местному времени, — говорится в сообщении пресс-службы Росгранстроя.
Напомним, что погранпереход Покровка-Жаохэ возобновил свою работу после продолжительного перерыва 25 декабря текущего года. В настоящее время движение организовано по наплавному понтонному мосту. В обычные дни он работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, воскресенье — выходной.