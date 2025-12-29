Во Владивостоке задержана крупная партия вьетнамских консервов с нарушениями

Приморские пограничные инспекторы Россельхознадзора не допустили ввоз в Россию партии рыбных консервов из Вьетнама с серьезными нарушениями маркировки. Общий вес забракованной продукции составил более 15,8 тонны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Груз консервированного тунца прибыл в Морской торговый порт Владивостока 19 декабря и принадлежит иркутскому предприятию. При проверке документов выяснилось, что на транспортной и потребительской упаковках отсутствует обязательная информация: наименование и адрес импортера, вид продукции, обработки и условия хранения после вскрытия.
Это прямое нарушение ветеринарно-санитарных требований. Управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения всей партии. Теперь груз может быть допущен к дальнейшей перевозке и реализации только после того, как владелец полностью устранит все выявленные замечания по маркировке.