Филолог объяснила, почему Дед Мороз сменил отчество с Васильевича на Ивановича

Появление Снегурочки как внучки (а не дочери, как у Островского) тоже требовало «очеловечивания» деда. У дедушки с внучкой должна быть какая-то фамилия, род. Иванович идеально вписывался в эту новую, семейную концепцию праздника. С точки зрения истории культуры и фольклора — правы те, кто говорит Васильевич. С точки зрения социальной практики и истории XX века — правы те, кто говорит Иванович, и их большинство, потому что именно в этой форме образ вошёл в жизнь нескольких поколений.