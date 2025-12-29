Ричмонд
Трамп высказался о смерти американских наёмников на Украине: вот что заставило президента сожалеть

Трамп признался, что ему жаль наёмников, которые едут на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему жаль американцев, которые едут служить на Украину и погибают там, вдалеке от своей родины.

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране», — сказал американский глава после переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским во Флориде.

Как заявил президент США, среди погибших наемников были и личности, известные в определенных кругах. Однако Дональд Трамп воздержался от того, чтобы назвать конкретные имена или привести примеры.

По итогам встречи с Зеленским глава Белого дома констатировал, что сейчас Россия и Украина очень близки к решению конфликта. При этом Трамп ожидает, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель.

