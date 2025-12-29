Владивосток частично остаётся в ледовом плену спустя шесть дней после снегопада

Отметим, что подобный инцидент на днях случился в посёлке Дунай под Фокино: медиков вызвали к мальчику с серьёзным переломом ноги, но так как автомобиль ССМП не смог подъехать к входу, травмированному пациенту пришлось идти через двор к машине самостоятельно. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушении прав жителей муниципалитета. При этом прокуратура уже возбудила в отношении главы ЗАТО Фокино Александра Баранова дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ведомство установило, что муниципальная администрация не имеет в собственности необходимых сил и средств, в том числе спецтехники, чтобы своевременно ликвидировать последствия осадков.