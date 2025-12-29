Владивосток частично остаётся в ледовом плену спустя шесть дней после снегопада

Например, в telegram-чате главы города Константина Шестакова местная жительница пишет, что до сих пор не обработан участок улицы Пологой между домами № 54а и № 69. По скользкому проезду к дому № 69 не смог проехать ни один мусоровоз. Соответственно, с придомовых территорий в этой части улицы после снегопада ни разу не вывозили мусор, в общей сложности бытовые отходы копятся более недели. Горы пакетированного мусора разрастаются как вширь, захватывая проезжую часть, так и ввысь, почти достигнув уровня второго этажа.
Заявительница утверждает, что на прошлой неделе дважды обращалась в Единую дежурную диспетчерскую службу, но безрезультатно.
Подобная ситуация — на улице Тунгусской, 12, где из-за наледи заблокирован единственный проезд к придомовой площадке для сбора мусора.
До сих пор не очищены проход и проезды к некоторым социальным учреждениям. В telegram-чате мэра встречаются сигналы о травмоопасных путях к детской поликлинике № 3 на улице Гамарника, к детским садам № 141 и 151, к школам № 7 и № 14.
У гололёда появились и новые жертвы. Очевидцы сообщают, что на улице Светланской, возле здания музея имени В. К. Арсеньева получил серьёзную травму поскользнувшийся пешеход. Утверждается, что для него вызвали службу скорой медицинской помощи, на время ожидания человеку принесли из музея стул.
На обледеневшей улице Героев Хасана забуксовал автомобиль скорой помощи, не смог проехать к нужному дому.
Отметим, что подобный инцидент на днях случился в посёлке Дунай под Фокино: медиков вызвали к мальчику с серьёзным переломом ноги, но так как автомобиль ССМП не смог подъехать к входу, травмированному пациенту пришлось идти через двор к машине самостоятельно. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушении прав жителей муниципалитета. При этом прокуратура уже возбудила в отношении главы ЗАТО Фокино Александра Баранова дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ведомство установило, что муниципальная администрация не имеет в собственности необходимых сил и средств, в том числе спецтехники, чтобы своевременно ликвидировать последствия осадков.