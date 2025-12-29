В Красноярске на одной из крупнейших баз нашли просроченные и «безымянные» продукты

Так, в продаже находились 6 палок колбасы с истекшим сроком годности. А хлебобулочные изделия лежали неупакованными в непосредственном доступе для потребителей.
Кроме того, различные продукты и вовсе продавались без маркировки: аджика, пельмени, масло, творог, кефир и колбаса, на которых не было ни даты производства, ни наименования изготовителя.
«Помимо этого, холодильное оборудование для реализации напитков, молочной продукции и колбасных изделий было грязным. Вдобавок ко всему, продавец не смог предъявить личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Все просроченные продукты и без надлежащей маркировки сняли с реализации. А ИП Каримкулова М. М. привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.