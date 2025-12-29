В России с 30 декабря изменится форма отчета со сведениями работников

Он отметил, что эта форма меняется впервые. Изменился порядок заполнения, появились новые коды для заполнения, а часть кодов перестала заполняться. Так, появились коды МДИГ и ЧАЭСКОМ для иностранных граждан и командировок за пределы зон радиоактивного заражения, а коды ДИСТ и НДОМ (дистанционная и надомная работа) для обозначения занятия работника больше в этих целях не применяются. В обновленной форме уточнили также названия части полей для заполнения и расширили перечень кодов наименований должностей (профессий) с учетом современного рынка труда.