В Омской области похоронят многодетного отца — участника СВО

Михаил Озольс погиб в мае 2024 года при штурме Волчанска и считался пропавшим без вести.

Источник: Комсомольская правда

29 декабря в селе Дружино Омской области простятся с участником СВО Михаилом Озольсом. Церемония начнется в 12:00 на площади у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Как рассказали в администрации сельского поселения, 39-летний сибиряк служил в танковых войсках и работал в ООО НПО «Мостовик». В 2024-м у Михаила родился четвертый ребенок. Боец погиб в мае того же года при штурме Волчанска в Харьковской области. Один год и 7 месяцев Озольс считался пропавшим без вести.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования близким павшего воина.