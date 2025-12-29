В Омской области похоронят многодетного отца — участника СВО

Как рассказали в администрации сельского поселения, 39-летний сибиряк служил в танковых войсках и работал в ООО НПО «Мостовик». В 2024-м у Михаила родился четвертый ребенок. Боец погиб в мае того же года при штурме Волчанска в Харьковской области. Один год и 7 месяцев Озольс считался пропавшим без вести.