Дорожает капремонт, теракт студентки, небоскреб в 42 этажа, обида на Деда Мороза: девять челябинских событий

В церемонии запуска тоннелепроходческого комплекса принял участие губернатор Текслер.
В Челябинске дан старт проходке тоннелей для метротрама комплексом «Полина», а в центре города анонсировано строительство первого 42-этажного небоскреба. Также в регионе произошли серьезные кадровые изменения в силовых структурах, включая отставку начальника городского УМВД, и утверждено повышение тарифа на капитальный ремонт. Среди других ключевых событий недели — резонансный инцидент в детском саду из-за подарка от Деда Мороза и ужесточение уголовного преследования для цыганского лидера, угрожавшего учительнице. Основные новости с 22 по 28 декабря — в дайджесте URA.RU.
Запустили тоннелепроходческий комплекс.
Комплекс ранее использовался на строительстве метро в Москве.
В Челябинске от остановки «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр» будущей линии «Север-Юг» метротрама запустили тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Полина». Старт по видеоконференцсвязи дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.
Комплекс использовался на строительстве метро в Москве, но для Челябинска прошел модернизацию на заводе в Китае. Выполнять работы на участке будет компания-субподрядчик холдинга CRCC из Китая — ООО «16-ое управление СиАрСиСи». На участке от «Улицы Овчинникова» до «Торгового центра» общая протяженность левого перегонного тоннеля составит 2175 метров.
Капремонт подорожает с 1 января.
С 1 января 2026 года в Челябинской области вырастет платеж за капитальный ремонт и составит 15,45 рублей за квадратный метр. В текущем году он достигал 13,92 рублей за квадратный метр.
Соответствующее постановление утверждено правительством Челябинской области. Как заявил и.о.гендиректора регоператора региона Николай Сазонов, это позволяет сформировать фонд капремонта для исполнения программы, в том числе по ремонту и замене лифтов.
Задержание начальника УВМД Магнитогорска Козицына.
Козицына обвиняют в разглашении гостайны.
Начальника УМВД по Магнитогорску Константина Козицына задержали сотрудники ФСБ. Его обвиняют в разглашении гостайны. На следующий день Козицына отпустили под подписку о невыезде.
«Следствие не стало выходить в суд с ходатайством об аресте. Руководитель следственного органа, ведущего дела, своим постановлением отправил его под подписку о невыезде», — сообщил URA.RU источник. От службы Козицын временно отстранен.
А глава УМВД Челябинска Меньшенин уволен.
Меньшенин уволен по итогам служебной проверки.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об отставке главы УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина. Временно исполняющим обязанности главы городской полиции назначен Михаил Власов.
Меньшенин уволен по итогам служебной проверки. Проверка началась после задержания сразу нескольких высокопоставленных сотрудников ГАИ Челябинска. Сначала был задержан экс-глава управления Александр Гайде, после его заместитель Олег Жиляев. Следствие считает, что за взятки от директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна они помогали ему с ведением бизнеса.
Кроме того, с поста руководителя финансово-экономического отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» полицейского главка региона уволена супруга Андрея Меньшенина, Ирина. Ей в вину поставили отсутствие на службе в течение двух дней. Сама она настаивает, что отлучка была согласована руководством. Меньшенина подала на главк в суд.
Первый небоскреб в Челябинске в 42 этажа.
В центре Челябинска на улице Кирова, 5 построят 42-этажный офисный центр класса Prime. Это элитный сегмент, отличающийся строгими требованиями ко всем параметрам здания.
Строительством объекта стоимостью 10 миллиардов рублей займется спецзастройщик «Праймстрой», созданный «УГК-Холдингом». Деловой центр будет с вертолетной площадкой на крыше. В здании будут офисы, апартаменты и помещения с конференц-залами, ресторанами.
Цыгану, угрожавшему отрезать язык учительнице, грозит срок в колонии.
Панченков нарушал условия ограничения и ему грозит срок.
Представителю цыганской диаспоры Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык учителю школы № 71 Челябинска, могут ужесточить наказание. Это связано с нарушением ранее наложенных судом ограничений.
В сентябре 2024 года Панченков обматерил учителя за то, что она просила его детей говорить на русском во время уроков. Мужчина угрожал отрезать язык педагогу. На фоне конфликта у учительницы случился приступ инсульта. Панченкову назначили 14 суток административного ареста, а потом приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. По иску прокуратуры с него в пользу потерпевшей учительницы взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь выяснилось, что Панченков нарушал условия ограничения и ему грозит колония.
Челябинскую студентку отправили в СИЗО за теракт у здания полиции.
Девушку из Троицка, поджегшую автомобиль полиции у здания отдела полиции «Центральный» Челябинска, отправили в СИЗО. Девушка подготовилась к поджогу: она купила легковоспламеняющуюся жидкость и средства ее воспламенения. В ночь на 20 декабря она проникла не территорию отдела и подожгла служебную «Ладу Гранту». После ее задержали сотрудники полиции. Прибывшие оперативно на место ЧП сотрудники МЧС сбили пламя.
Скандал в детсаду, где Дед Мороз не вручил ребенку подарок.
В одном из детских садов Челябинска произошел инцидент, вызвавший широкий резонанс в родительских чатах и соцсетях: ребенок не получил сладкий подарок на новогоднем утреннике из ‑за того, что его по ошибке не положили в мешок Деду Морозу. Отец воспитанника устроил скандал, эмоционально отреагировав на случившееся.
После праздника мужчина громко выражал недовольство, заявляя, что ему «обидно за ребенка», подчеркивая, что сам в детстве верил в Деда Мороза и его сын также верил в новогоднее чудо. В ходе истерики он перешел на нецензурную брань в адрес других участников и все это кто-то снял из родителей и выложил в соцсети.
Полицейские задержали мужчину, после чего он публично извинился за свое поведение на видеокамеру. История получила дальнейшее развитие: неравнодушные жители Челябинска организовали сбор средств на индивидуальное поздравление мальчика от Деда Мороза. На собранные деньги оплатили услуги аниматора и приобрели три подарка.
В процессе этой истории выяснилось, что ребенок воспитывается в многодетной семье, и было принято решение вручить подарки всем детям. Сотрудники полиции также повторно посетили семью. И если первый визит был связан с разбирательством и стал неприятным для родителей, то второй носил уже праздничный характер — стражи порядка также передали подарки каждому из детей.
ЖК и спорткомплекс на месте лыжной базы в Челябинске.
Власти Челябинска заключили соглашение с федеральным девелопером «Брусника» о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в пределах Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. В рамках проекта на месте действующей лыжной базы планируется строительство жилого квартала с многофункциональным спортивным комплексом.
По информации компании, в составе спортивного комплекса будет организовано поле для мини-футбола, что позволит детям, занимающимся в спортивных секциях, тренироваться в течение всего года. Кроме того, в здании предусмотрен зал для настольного тенниса, а также пункт проката инвентаря для занятий зимними видами активности.