Дорожает капремонт, теракт студентки, небоскреб в 42 этажа, обида на Деда Мороза: девять челябинских событий

В сентябре 2024 года Панченков обматерил учителя за то, что она просила его детей говорить на русском во время уроков. Мужчина угрожал отрезать язык педагогу. На фоне конфликта у учительницы случился приступ инсульта. Панченкову назначили 14 суток административного ареста, а потом приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. По иску прокуратуры с него в пользу потерпевшей учительницы взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь выяснилось, что Панченков нарушал условия ограничения и ему грозит колония.