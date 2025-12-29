Ричмонд
Врач предупредил о неочевидной опасности красной икры

Употребление красной икры с белым хлебом и маслом является вредным для поджелудочной железы и печени. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач Ольга Тарасова.

Врач Ольга Тарасова предупредила об опасности употребления икры с белым хлебом.

Употребление красной икры с белым хлебом и маслом является вредным для поджелудочной железы и печени. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач Ольга Тарасова.

«Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени», — пояснила эксперт. Ее слова передает РИА Новости.

В качестве безопасной альтернативы врач рекомендует сочетать икру с нейтральным крекером, цельнозерновым хлебцем, половинкой вареного яйца или ломтиком авокадо. Важно также учитывать общее количество соли в рационе и сокращать ее в других блюдах.

Тарасова предупредила о противопоказаниях, к которым относятся обострения заболеваний ЖКТ, гипертония и болезни почек. Эксперт призвала покупать продукт только у проверенных поставщиков, чтобы избежать отравления.

Ранее диетолог Людмила Денисенко опровергла миф о быстрой порче большинства продуктов для новогоднего стола, указав, что при нулевой температуре они хранятся до восьми дней, пишет «Ридус». Она также дала советы по правильному размещению еды в холодильнике и назвала конкретные сроки хранения для супов, сыров, колбас и икры.