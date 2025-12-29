Как в Омской области изменятся тарифы на техосмотр авто с 1 января 2026

Так, с текущих 1097,65 рубля до 1202,04 рубля, то есть примерно на 9,5%, изменится предельный тариф на техосмотр легкового авто. Для грузовых автомобилей предельными становятся следующие тарифные показатели:
— 1315,26 рубля для транспортных средств массой ниже 3,5 тонны (рост около 8,7%);
— 2397,48 рубля для большегрузов массой от 3,5 до 12 тонн ();
— 2588,4 рубля для грузовиков тяжелее 12 тонн.
Обновлены также тарифные показатели для ТО мотоциклов: в 2026 году речь пойдет о 422,62 рубля, предусмотрен рост в тех же пределах — около 8,7%.
Стоит напомнить, что последние 4 года действует порядок, при котором обязательный техосмотр транспорта, используемого в личных целях, не предусмотрен. Среди условий, при которых процедура обязательна, внесение изменений в конструкцию, а также его переоформление на другого собственника.