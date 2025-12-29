Как в Омской области изменятся тарифы на техосмотр авто с 1 января 2026

Стоит напомнить, что последние 4 года действует порядок, при котором обязательный техосмотр транспорта, используемого в личных целях, не предусмотрен. Среди условий, при которых процедура обязательна, внесение изменений в конструкцию, а также его переоформление на другого собственника.