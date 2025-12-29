В Екатеринбургском зоопарке выбрали главную зооснегурочку

В Екатеринбургском зоопарке в преддверии Нового года проходил необычный конкурс, в котором жители города выбирали главную зооснегурочку. 28 декабря 2025 года голосование завершилось. Так, главной Снегурочкой зоопарка стала белая медведица Хатанга, набравшая почти 26% голосов. Ее привезли в Екатеринбург из Москвы еще в августе 2022 года.
— По итогам конкурса Екатеринбургский зоопарк организует поздравление победившей красотки, — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Помимо белой медведицы, довольно популярным кандидатом на звание зооснегурочки стала песец Омега, набравшая 23% от общего числа голосов — на 40 голосов меньше, чем Хатанга. Другим частым выбором среди голосовавших стала полярная сова Букля. За нее проголосовали 24%.
Кроме них, в конкурсе за звание главной Снегурочки зоопарка боролись молодая и энергичная рыже-серый валлаби Альбина, индийский дикобраз Ольха, а также изящная королевская змея Флора и прелестная аксолотль Амби.