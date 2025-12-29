В Екатеринбургском зоопарке выбрали главную зооснегурочку

В Екатеринбургском зоопарке в преддверии Нового года проходил необычный конкурс, в котором жители города выбирали главную зооснегурочку. 28 декабря 2025 года голосование завершилось. Так, главной Снегурочкой зоопарка стала белая медведица Хатанга, набравшая почти 26% голосов. Ее привезли в Екатеринбург из Москвы еще в августе 2022 года.