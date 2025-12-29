Молодежный бал Красноярска возродился спустя шесть лет и вновь собрал лучших из лучших

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Алексей Медведев. Он отметил значимость события для молодежной политики региона и подчеркнул вклад молодых людей в развитие края: «Молодежный бал — это уникальное сочетание юности, красоты, ваших талантов, ваших устремлений. Я надеюсь, что он останется незабываемым событием в памяти каждого из вас. Сегодня у нас финальное событие, которое фиксирует окончание мероприятий этого года молодежной повестки Красноярского края. И сегодня в зале мы чествуем лучших из лучших — тех, кто достиг выдающихся результатов в спорте, в творчестве, образовании, науке, тех, кто своим примером смог завлечь в добровольчество и гражданские инициативы. Именно вы и есть гордость нашего края. Именно от ваших решений и от ваших действий во многом будет зависеть наше общее будущее».