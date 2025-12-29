Молодежный бал Красноярска возродился спустя шесть лет и вновь собрал лучших из лучших

Ключевым событием вечера стало торжественное вручение Молодежной премии 2025. Награды получили самые активные молодые жители Красноярского края, проявившие себя в общественной, спортивной, творческой и профессиональной сферах.
С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Алексей Медведев. Он отметил значимость события для молодежной политики региона и подчеркнул вклад молодых людей в развитие края: «Молодежный бал — это уникальное сочетание юности, красоты, ваших талантов, ваших устремлений. Я надеюсь, что он останется незабываемым событием в памяти каждого из вас. Сегодня у нас финальное событие, которое фиксирует окончание мероприятий этого года молодежной повестки Красноярского края. И сегодня в зале мы чествуем лучших из лучших — тех, кто достиг выдающихся результатов в спорте, в творчестве, образовании, науке, тех, кто своим примером смог завлечь в добровольчество и гражданские инициативы. Именно вы и есть гордость нашего края. Именно от ваших решений и от ваших действий во многом будет зависеть наше общее будущее».
Победителей определили в семи номинациях: «Активист Движения Первых», «Лидер Совета Первых», «Дух чемпиона», «Гордость края», «Герой добрых дел», «Творческий порыв» и «Мастер своего дела». Каждый из них получил по 100 тысяч рублей на реализацию собственных проектов и идей.
Отдельное внимание уделили специальным номинациям. В категории «Друг молодых» награду получила Компания «Русал», в номинации «Взгляд молодых» — Анна Афанасьева, а приз за «Лучшую молодежную политику на предприятии» был отдан Отделению по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Особыми наградами от «ЗНАНИЕ. ПРЕМИЯ» были отмечены доцент кафедры уголовного права СФУ Георгий Москалев — за вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, а также Красноярский колледж олимпийского резерва — за вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».
На балу также прошел традиционный конкурс танцевальных номеров. Творческие коллективы колледжей, техникумов, вузов и крупнейших корпораций региона представили по два выступления. Первое и третье места заняли танцоры Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского, второе место завоевали представители Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева. Победители и призеры получили денежные призы, сертификаты и памятные подарки.
