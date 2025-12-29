Российские военные в ходе освобождения Димитрова захватили склады Вооружённых сил Украины с продовольствием, а также боеприпасами, рассказал военнослужащий РФ Андрей Хотенков на видео Минобороны РФ.
Пулемётчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Центр» уточнил, что украинские объекты захватили штурмовики РФ.
«Там у них был хороший склад с провизией. Хороший склад с БК там был, поэтому проблем с этим не было. Плюс, когда наши ребята начали заходить, сразу наладили подвоз БК и провизии», — сказал он.
Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командиров и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населённого пункта Родинское в ДНР.