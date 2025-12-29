Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ в ходе освобождения Димитрова захватили склады ВСУ

Штурмовикам РФ в ходе освобождения Димитрова в ДНР удалось захватить украинские склады с продовольствием и боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ходе освобождения Димитрова захватили склады Вооружённых сил Украины с продовольствием, а также боеприпасами, рассказал военнослужащий РФ Андрей Хотенков на видео Минобороны РФ.

Пулемётчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Центр» уточнил, что украинские объекты захватили штурмовики РФ.

«Там у них был хороший склад с провизией. Хороший склад с БК там был, поэтому проблем с этим не было. Плюс, когда наши ребята начали заходить, сразу наладили подвоз БК и провизии», — сказал он.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командиров и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населённого пункта Родинское в ДНР.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше