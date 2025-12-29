Ричмонд
Трамп раскрыл, на сколько продвинулся прогресс в переговорах по Украине

Трамп оценил на 95% прогресс на переговорах с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп оценил прогресс на переговорах с европейцами и Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что согласие достигнуто примерно по 95% вопросов, связанных с мирным урегулированием на Украине.

«Мы покрыли, можно сказать, 95%. Я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса», — рассказал американский президент после переговоров с Зеленским. 28 декабря во Флориде прошла встреча Трампа с Зеленским.

При этом глава Белого дома акцентировал, что его встреча с киевским главарем и общение по телефону с российским лидером Владимиром Путиным прошли «замечательно».

Кроме этого, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что все мировое сообщество высоко ценит мирные усилия Дональда Трампа и его администрации в процессе урегулирования.

