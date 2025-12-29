В Омске школа № 70 попала в список учреждений с низкими результатами

В ведомственных материалах указано, что в школе зафиксирована доля обучающихся не менее 30%, которые не преодолели минимальный порог (верхнюю границу отметки «2») по двум и более оценочным процедурам. По ряду предметов низкие результаты фиксируются второй год подряд, что стало основанием для включения школы в список «группы риска».