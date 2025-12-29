Ричмонд
Гидрометцентр РФ спрогнозировал аномально теплый январь в Омской области

Снега будет в пределах нормы.

Источник: РИА "Новости"

Гидрометцентр РФ спрогнозировал ожидаемое распределение аномалии температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года.

Как предвещают метеорологи, В Омске и области средняя температура января в 2026 году в регионе будет выше нормы.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; на юго-западе Сибирского федерального округа на 1−1.5° выше нормы», — говорится в сообщении специалистов.

Судя по инфографике Гидрометцентра, осадков в регионе будет около нормы.

Добавим, согласно данным многолетних наблюдений, средняя температура января в Омске составляет −16,9 °C, при этом обычно бывает около семи дней с осадками больше 1 мм.