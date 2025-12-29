Эксперт рассказала, как правильно выбирать шампунь по составу

Косметолог Мадина Осман рассказала NEWS.ru, что в любом шампуне обязательно должны быть вода и консерванты. Она объяснила, что для хорошего эффекта нужны специальные вещества — поверхностно-активные. Большинство людей покупают шампунь, не читая его состав. Важно знать, что должно быть в шампуне, а чего нет. Вода — основа, растворитель и регулятор pH. Консерванты, например, парабены нужны для безопасности.