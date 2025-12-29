Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, как правильно выбирать шампунь по составу

Косметолог Осман: в шампуне обязательно должны быть вода и консерванты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Косметолог Мадина Осман рассказала NEWS.ru, что в любом шампуне обязательно должны быть вода и консерванты. Она объяснила, что для хорошего эффекта нужны специальные вещества — поверхностно-активные. Большинство людей покупают шампунь, не читая его состав. Важно знать, что должно быть в шампуне, а чего нет. Вода — основа, растворитель и регулятор pH. Консерванты, например, парабены нужны для безопасности.

— Некоторые производители утверждают, что их продукция не содержит консервантов. Однако вместо них используются другие антимикробные вещества, такие как бензоат натрия или бензиловый спирт, — пояснила специалист.

За текстуру и удобство шампуня отвечают эмульгаторы и стабилизаторы. Среди необязательных добавок — кондиционирующие компоненты, которые делают волосы гладкими. Что касается силикона, он способен восстановить и уплотнить структуру волос, но тонким волосам он может навредить.