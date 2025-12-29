Пермяки пожаловались на камеру в магазине, установленную над примерочными

Камеру видеонаблюдения в магазине, установленную над примерочными, заметили пермяки. Об этом они сообщили в Telegram-канале «ЧП Пермь».
Покупатели популярного магазина одежды в торговом центре заметили, что практически прямо над примерочными висит камера с большим углом обзора. На запись могли попасть моменты того, как люди переодеваются.
«Камера стоит чуть ли не в примерочной!», — возмутились жители Перми.
При этом в магазине представлен широкий ассортимент одежды: от нижнего белья до курток. Но, примеряя одежду, посетители могут попасть на съёмку.
